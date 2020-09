5.800 KPM Miskin di Aceh Timur akan Dapat BLT APBK Rp 1,2 Juta/KPM, Keuchik Diminta Ajukan Syarat

For Serambinews.com

Bantuan sebagai dampak Corona ini akan diberikan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) Rp 1,2 juta untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2020

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Sekitar 5.800 keluarga miskin di Aceh Timur akan mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari APBK Aceh Timur.

BLT APBK ini bersumber dari dana bantuan tak terduga (BTT) Covid-19 Aceh Timur.

Untuk proses penyaluran dana itu, saat ini Pemkab Aceh Timur melalui Dinas Sosial masih menunggu keuchik mengirimkan foto copy buku rekening calon penerima ke Dinsos Aceh Timur.

Selain itu, juga calon KPM sesuai dengan by name by addres, selain itu keuchik juga harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Ir Elfiandi, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Senin (7/9/2020).

“Setelah semua berkas calon penerima BLT APBK ini kita terima, selanjutnya akan kita buatkan SK Bupati Aceh Timur tentang calon penerima BLT APBK.