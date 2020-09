Syair Aceh Ratep Meuseukat Jadi Backsound Serial Drama Stateless, Simak Kisahnya di Netflix

SERAMBINEWS.COM - Syair Aceh Ratep Meuseukat menjadi salah satu backsound dalam serial drama di layanan streaming Neftlix.

Ialah Stateless, serial drama yang disutradai oleh Emma Freeman, Jocelyn Moorhouse dan digarap oleh Cate Blanchett.

Syair Ratep Meuseukat dalam serial drama Stateless yang ditayangkan secara global di Neftlix pada 8 Juli 2020 itu merupakan salah satu musik asal Indonesia yang diproduksi oleh Margaret Kartomi.

Musik yang dilabeli oleh Celestial Harmonies tersebut dimainkan sekitar 1 menitan dalam episode 1 season 1 serial drama yang mulai tayang sejak tanggal 1 Maret di stasiun TV ABC.

Musik itu diputar pada adegan ketika salah satu tokoh beragama muslim, yakni Ameer yang sedang berembuk dengan rekan-rekan lainnya di sebuah kediaman.

Alunan instrumen religi yang khas bertabuh rapai disertai syair dengan bahasa Aceh itu tampak begitu padu dengan nuansa dalam adegan tersebut.

Capture salah satu adegan serial drama Stateless di Neftlix yang menggunakan syair Aceh Ratep Meuseukat sebagai salah satu backsoundnya. (NEFTLIX/STATELESS)

Syair Ratep Meuseukat karya Margaret Kartomi, seorang Ethnomusicologis masuk dalam daftar projek label musik Celestial Harmonies dengan kategori Muslim Music of Islam.

Dari 15 volume, Ratep Meuseukat menjadi yang terakhir dalam edisinya yang diberi nama The Music Of Islam : Muslim Music of Indonesia, West Sumatra and Aceh.

Dikutip dari laman resminya, harmonies.com, proyek Music of islam yang yang terdiri dari 17 CD dalam 15 volume ini membutuhkan waktu selama 10 tahun dalam proses pembuatannya.

Musik-musik yang tergabung dalam serial berasal dari Mesir, Maroko, Tunisia, Turki, Yaman, Pakistan, Indonesia, Iran dan Qatar yang menyajikan hampir 20 jam musik Islami.