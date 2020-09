Penembakan Massal di Rochester, New York: 2 Orang Tewas, Belasan Luka-luka

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Penembakan massal dilaporkan terjadi di kota Rochester, negara bagian New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu kemarin (19/9/2020) menurut Departemen Kepolisian Rochester (RPD).

Dari insiden itu, 2 orang dinyatakan tewas dan 14 orang terluka. Sejauh ini belum ada tersangka yang ditahan otoritas setempat.

Melansir ABC News, penembakan massal terjadi di Pennsylvania Avenue sekitar pukul 12:25 dini hari waktu setempat menurut otoritas. Sebanyak 40 peluru ditembakkan selama insiden itu.

Ini "benar-benar tragedi dengan proporsi yang luar biasa," kata Kepala Polisi sementara Rochester, Mark Simmons dalam konferensi pers pada Sabtu pagi. "Belum pernah ada korban sebanyak 16 orang."

Ada pun 2 korban meninggal diidentifikasi bernama Jarvis Alexander dan Jaquayla Young yang keduanya sama-sama berumur 19 tahun. Keduanya dinyatakan tewas di tempat kejadian, ujar Kapten Frank Umbrino pada jumpa pers Sabtu malam.

• Terkontaminasi Covid-19, Ikan Beku Asal Indonesia Dilarang Masuk ke China, KKP Angkat Bicara

• Oknum Polisi Diduga Cabuli Gadis ABG Setelah Ditilang, Korban Dibawa ke Hotel, Ini Kata Kapolresta

• Jangan Jadikan Alquran Sebagai Hiasan Semata, Belajar Membacanya tak Ada Batas Usia

Sementara 14 korban luka lainnya berusia antara 17-23 tahun dan dibawa ke 2 rumah sakit lokal terdekat. Tidak ada dari mereka yang mengalami luka berat.

Menurut Umbrino, setidaknya ada 3-4 orang yang menembak, dengan baku tembak yang berlangsung selama lebih dari satu menit.

Pertengkaran itu kemungkinan besar dimulai di depan rumah dengan arah tembakan dari depn, belakang dan atas jalan. Banyak selongsong peluru ditemukan dalam rentang jarak 2 hingga 3 blok.

"Jaquayla dan Jarvis agaknya bukan target yang disasar," ujar Umbrino. "Kita ada 2 korban tak bersalah di sini yang sedang menghadiri pesta dengan teman-teman mereka."

Namun, sejauh ini Kepolisian Rochester masih belum mengidentifikasi pelaku penembakan.