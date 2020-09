Mirip Bule, Anak-anak Indonesia di Daerah Ini Bermata Biru, Viral di Medsos hingga Curi Perhatian

SERAMBINEWS.COM - Viral foto-foto anak bermata biru di sebuah daerah di Indonesia.

Ternyata tak semua warga memiliki warna mata seperti itu.

Foto tersebut diketahui pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @geo.rock888.

Setidaknya ada 8 foto yang memamerkan keindahan mata anak-anak ini.

Jika diperhatikan ada tiga anak yang terdiri dari satu orang perempuan dan dua orang laki-laki.

Uniknya ada satu anak yang memiliki warna biru di dua bola matanya dan lainnya hanya memiliki warna di hanya satu bagian matanya.

Hingga Kamis (24/9/2020) foto di akun @geo.rock888 sudah disukai oleh ribuan netizen dan menuai beragam tanggapan di kolom komentar.

@fajarfathurh_: Mata biru yang Indah.

@maaliafs: he looks like a model. awesome.

@sarah_fmaf: Matanya berkaca-kaca.