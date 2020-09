Viral Ribuan Pelamar Kerja Antre Sampai ke Jalan untuk Interview, Ada yang Terpaksa Pulang

SERAMBINEWS.COM - Pandemi mempengarui berbagai lini kehidupan. Banyak orang yang terimbas dengan kehadiran virus yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin resminya.

Dunia krisis, ekonomi terpukul dengan kehadiran virus, sehingga banyak perusahaan melepaskan pekerjanya karena tidak sanggup membiayai mereka.

Orang-orang yang butuh kerja semakin besar, akibat dilakukan PHK.

Seperti yang direkam oleh pengguna Twitter ini, ia merekam barisan manusia sedang mengantri untuk mendapatkan pekerjaan.

Video Twitter ini diunggah oleh @daddysado20, (24/9/2020).

"Walk in interview di IKM Manjung. Goshh seriously many are unemployed nowadays Walk in interview di IKM Manjung. Astaga serius banyak yang menganggur sekarang ini)," tweetnya.

Lantas video tersebut hari ini Minggu (27/9/2020), telah disaksikan sebanyak 671,3 ribu tayangan dan mendapatkan berbagai respon.

Selain itu, pada kolom komentar, pengguna Twitter mengunggah video serupa pada lokasi barisan manusia namun dari lokasi berbeda.

Pengguna Twitter @zulalias95, merekam bagian belakang dari gedung tempat para calon pekerja berada.