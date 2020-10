Gegara Bongkar Aib Virus Corona Buatan Manusia, Orangtua Ilmuan Ini Kini Bernasib Pilu

SERAMBINEWS.COM - Seorang warga negara China membuat pemerintah negeri tirai bambu itu geram lantaran membongkar aib soal virus corona atau Covid-19.

Ia adalah Li-Meng Yan, mantan ilmuwan pintar yang pernah jadi kesayangan China.

Namun kini, Yan justru berbalik arah menyerang pemerintahannya sendiri.

Dirinya tidak segan dan berani membeberkan semua hal yang ada di kepalanya dengan lantang dan runtut prihal virus corona baru yang disebutnya sebagai virus rekayasa alias sengaja diciptakan.

Menurutnya virus corona baru alias Covid-19 ini diciptakan manusia di laboratorium Bioligi, Wuhan, China.

Ilmuan asal China tersebut adalah Li-Meng Yan.

()Li-Meng Yan, peneliti dari laboratorium Wuhan yang membocorkan asal muasal virus corona. Peneliti independen akan meneliti lebih lanjut (The Telegraph)

• VIRAL VIDEO Pemuda Nyanyi Garuda Pancasila Malah Jadi Balonku Ada Lima, Ternyata Tak Hafal Lirik

Dirinya, melansir Intisari.id (7 Oktober 2020), membuat syok dunia dengan beberkan tiga bukti jika virus Corona dibuat di Laboratorium Wuhan.

Karenanya Yan, diundang dalam acara Fox News Tucker Carlson pada Selasa, 15 September 2020.

Isi wawancara itu adalah tentang Covid-19 mungkin berasal dari laboratorium militer di China.

Video berjudul "Chinese whistle-blower to Tucker: This virus was made in a lab & I can prove it' itu telah dilihat lebih dari 478 ribu kali di Instagram.