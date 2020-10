Tiga Alumni Politeknik Lhokseumawe yang Menjabat Posisi Top Perusahaan Asing Isi Diskusi Online

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Tiga alumni Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) yang sudah menjabat posisi top pada perusahaan asing pada Kamis (8/10/2020) mengisi Forum Diskusi Online.

Dengan tema “Peran Alumni PNL dalam memperkuat kerjasama dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).

Kegiatan tersebut diadakan Bagian Humas dan Kerjasama selama tiga jam, pukul 10.00-13.00 WIB secara virtual.

Diikuti oleh seratus lebih peserta yang terdiri dari pimpinan dan Manajemen PNL, Staf Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni PNL.

Tiga Alumni PNL yang sudah suksesyang menjadi narasumber tersebut, diantaranya Alfian Jalil (As to General Manager Idemitsu Kosan Co. Ltd. Tokyo - Japan).

MDahlan (Business Development PT IKPT Jakarta / a toyo Japan Global Company.

Dan Direktur Utama PT Alam Persada Inti – Jakarta). Kemudian Yusriadi (Indonesia Global Inventory Management ExxonMobil Indonesia).

• Wakil Ketua TP PKK Sambut Kepulangan Tiga Nelayan Aceh

Ketiga narasumber sepakat memberikan konsep untuk memperkuat kerjasama PNL dalam Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.

Antara lain,alumni yang sudah sukses dan memiliki posisi strategis di perusahaan untuk bekerjasama dalam rangka pemagangan dan pelatihan industri untuk mahasiswa.