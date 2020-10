Kong Aseng Rela Banting Tulang Jualan Telur Asin Keliling Hidupi 7 Anak Yatim, Kisahnya Viral

SERAMBINEWS.COM - Inilah kisah Kong Aseng, kakek penjual telur asin berusia 80 tahunan yang hidupi 7 anak yatim, viral di Twitter.

Kisah tersebut dibagikan oleh akun Twitter @hayitstika, Minggu (11/10/2020).

Melalui sebuah utas, akun tersebut menceritakan pertemuannya dengan penjual telur asin yang akrab disapa Kong Aseng.

"PLEASE TWITTER BENER BENER KUDU DO YOUR MAGIC!

Kong Aseng. 78th. Pedagang Telor Asin dan Bakpia keliling. Ga punya keluarga, tapi Bapak dari 7 anak Yatim Piatu," tulisnya mengawali utas Twitter.

Diketahui si kakek tersebut berjualan di sekitaran Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Aku td lagi jalan kaki pulang dari cari makan disekitaran Jl. Jend. A.Yani KM 3,5 Banjarmasin, terus ngeliat bapak bapak lagi jualan sesuatu di sepedah ontelnya," tulis @hayitstika.

Utas itu pun viral, hingga artikel ini dibuat, telah dibagikan sebanyak lebih dari lima ribu kali.

Dikonfirmasi TribunStyle.com via direct message, diketahui akun pembuat utas itu bernama Tika.

Perempuan asal Surabaya itu mengaku sedang tugas kerja di Banjarmasin.