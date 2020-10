Viral Kelompok Perampok Lakukan Kelas Online, Keluhkan Terdampak Corona, Tapi Tak Ada yang Peduli

Facebook / Sean and Lia Do Things

Semenjak pandemi melanda, memang hampir semua sektor dalam kehidupan terimbas karena diberlakukannya pembatasan-pembatas aktivitas.

SERAMBINEWS.COM - Unik sebuah video memperlihatkan beberapa orang yang menyebut dirinya sebagai perampok, mengeluh karena sulitnya bekerja saat masa pandemi Corona ini.

Video beberapa orang memakai pakaian serba hitam dan penutup wajah hitam disebut lucu oleh pengguna media sosial.

Mereka mengungkapkan, bahwa mereka juga terdampak pandemi, bukan hanya orang lain.

Namun, tidak banyak yang peduli dengan mereka dan banyak menutup mata, terkait kesulitan para perampok.

Termasuk beberapa orang yang menyebut diri sebagai perampok.

Melalui postingan di Facebook, mereka menyampaikan kesulitan yang dihadapi karena orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga sulit untuk melancarkan aksi.

Video ini diunggah akun Facebook Sean and Lia Do Things, (11/9/2020).

"Burglars 2020: Will they survive the Pandemic?," tulisnya.