Turki Tegaskan Kekhawatiran NATO Atas Sistem Pertahanan Rudal S-400 Rusia Miliknya

SERAMNBINEWS.COM, ANKARA - Pemerintah Turki, secara resmi mengkonfirmasi kekhawatiran sekutu NATO atras pengujian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia yang kontroversial.

Uji coba persenjataan anti-pesawat senilai 2,5 miliar dolar AS yang dibeli tahun lalu dari Moskow berlangsung pekan lalu di Provinsi Sinop, Turki utara, tepat di seberang Laut Hitam, wilayah Rusia.

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Jumat (23/10/2020) mengatakan S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam infrastruktur komando dan kendali NATO.

Melainkan akan digunakan sebagai sistem mandiri yang mirip dengan penggunaan S-300 buatan Rusia, senjata yang ada di dalam NATO.

Dengan perbandingan ini, Akar secara implisit merujuk ke Athena, yang saat ini menjadi penantang utama Turki, yang memiliki rudal produksi Rusia di gudang senjatanya.

Para ahli percaya pernyataan resmi tentang pengujian Turki terhadap sistem pertahanan udara Rusia dapat memicu ketegangan antara Ankara dan Washington.

Baca juga: Arab Saudi Hindari Barang Produksi Turki, Persaingan Kedua Negara Semakin Panas

AS mengklaim bahwa rudal tersebut menimbulkan ancaman serius bagi peralatan militer aliansi.

Sementara itu, Menteri Pertahanan NATO bertemu untuk membahas masalah yang mempengaruhi keamanan aliansi.

Ozgur Unluhisarcikli, Direktur Lembaga Think Tank Ankara The German Marshall Fund of the US, mengatakan argumen Turki bahwa S-400 akan menjadi sistem mandiri yang tidak terhubung ke jaringan radar NATO telah dibuat beberapa kali tetapi gagal meyakinkan Amerika.

Perhatian utama sekutu NATO adalah bahwa S-400 dapat digunakan untuk mengumpulkan intelijen sensitif melalui sistem yang terhubung dengan pesawat tempur siluman F-35, pesawat tempur generasi berikutnya dari aliansi.