10 Orang Terkaya AS Kehilangan Uang Rp 204 Triliun Dalam Sehari, Ternyata Ini Penyebabnya

SERAMBINEWS.COM - 10 Orang Terkaya Amerikat Serikat Kehilangan Uang Rp 204 Triliun Dalam Semalam, Ternyata Ini Penyebabnya

Pasar saham Amerika Serikat (AS) terpukul pada perdagangan awal pekan ini.

Pada perdagangan Senin (26/10/2020), bursa saham AS terpukul akibat meningkatnya kasus Covid-19 di seluru AS dan seluruh dunia.

Akibatnya 10 orang terkaya AS secara kolektif kehilangan US$ 14 miliar atau setara Rp 204,4 triliun (kurs Rp 14.600 per dolar AS) dalam satu hari, seperti dilaporkan Forbes.

Pada perdagangan Senin, Dow Jones Industrial Average turun 650 poin, S&P 500 turun 1,9%, dan Nasdaq Composite turun 1,6%.

Penurunan pasar terjadi karena AS melaporkan rekor lonjakan kasus Covid-19 di samping kurangnya rencana stimulus kedua menjelang laporan pendapatan mendatang dari perusahaan teknologi.

Rapat kongres ditunda pada hari Selasa tanpa membuat kesepakatan, yang berarti pembicaraan soal stimulus mungkin tidak akan dilakukan hingga Desember.

Menurut Forbes, kerugian satu hari terbesar diderita oleh bos Facebook yakni Mark Zuckerberg, yang kekayaan bersihnya mencapai sekitar US$ 101,8 miliar setelah penutupan pasar Senin.

Mark kehilangan US$ 2,8 miliar.