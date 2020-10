Harumkan Nama Aceh Singkil, Lima Pemuda Mendapat Penghargaan dari Bupati

Lantaran dinilai telah berhasil mengharumkan nama Aceh Singkil, di kancah Provinsi Aceh, maupun nasional.

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Lima putra putri Aceh Singkil, mendapat penghargaan dari Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, Rabu (28/10/2020).

Lantaran dinilai telah berhasil mengharumkan nama Aceh Singkil, di kancah Provinsi Aceh, maupun nasional.

Selain harumkan nama daerah, peraih penghargaan dalam acara peringatan Sumpah Pemuda ke-92 juga diberikan kepada pemuda dan pemudi yang berjasa dalam memajukan Aceh Singkil.

Lima pemuda dan pemudi yang mendapat penghargaan, masing-masing, Faumi Syahreza atlet sepak bola profesional pertama asal Aceh Singkil yang bermain di liga Indonesia asal Kampung Baru, Singkil Utara.

Lalu Jati Urama pemain sepak bola yang membawa tim Aceh lolos ke Pon Papua tahun 2021 asal Kampung Baru, Singkil Utara.

Berikutnya Santri juara 1 festival lomba seni siswa tingkat Provinsi Aceh, asal SMK Yashafa Singkil Utara. Liya Azrina juara best of the beast karate putri se-Provinsi Aceh di Banda Aceh asal SMA 1 Gunung Meriah.

Terakhir Novri pelaku pariwisata yang rutin promosikan destinasi wisata terbaru di Kepulauan Banyak, asal Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak.

"Terimakasih telah harumkan nama Aceh Singkil, di tingkat Aceh mapun nasional," kata Dulmusrid.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, mengelar upacara peringatan sumpah pemuda ke-92 secara virtual di aula Setdakab setempat, di Pulo Sarok, Singkil, Rabu (28/10/2020).

Peringatan sumpah pemuda virtual itu mengikuti upacara yang dipimpin Persiden Joko Widodo, melalui layar monitor yang disiarkan secara langsung stasiun TVRI.

Dari jajaran Pemkab Aceh Singkil, terlihat hadir Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, Wakil Bupati, Sazali dan unsur Forkopimda. Keduanya mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat.(Diskominfo)