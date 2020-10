Presiden Prancis Hina Islam dan Nabi Muhamamd, MIUMI Aceh Sebut Macron Radikal & Teroris Sebenarnya

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gelombang protes dan pengecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terus mengalir setelah ia menghina Islam dan merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi.

Ketua Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Provinsi Aceh, Ustadz Dr Muhammad Yusran Hadi Lc MA kepada Serambinews.com, Sabtu (31/10/2020) mengatakan pernyataan Macron telah membuat kegaduhan dan kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

“Saya mengecam penghinaan Macron dan orang-orang sejenisnya terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Ini perbuatan jahat dan tidak bermoral. Inilah radikal dan teroris yang sebenarnya,” kata Ustaz Yusran.

Perilaku Macron dan orang-orangnya, kata Ustaz Yusran, menunjukkan karakter asli mereka yang Islamphobia (membenci Islam).

“Ini sangat berbahaya, karena bisa membahayakan kerukunan kehidupan antar umat beragama dan menciptakan konflik umat manusia. Terlebih lagi memprovokasi orang-orang Barat khususnya Perancis untuk bersikap Islamphobia,” ujarnya.

Penghinaan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron dan orang-orangnya terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam merupakan kejahatan penistaan agama yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun manusia yang masih punya hati nurani, terlebih lagi umat Islam.

“Apapun alasannya, penghinaan mereka ini tidak bisa dibenarkan, baik secara logika maupun hukum. Macron harus meminta maaf kepada umat Islam dan menarik ucapannya,” tegas Ustaz Yusran yang juga Ketua Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Provinsi Aceh ini.

Ia mengatakan, setiap muslim pasti marah dan benci apabila ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Imannya kepada Rasulullah SAW pasti "mengetuk" dan "memanggil" dirinya untuk membela Rasulullah SAW dengan segala cara sesuai kemampuannya karena kecintaannya kepada Rasul SAW.

“Ini bukti dan konsekuensi iman seseorang. Inilah seorang muslim yang benar dan beriman. Jika seseorang mengaku dirinya muslim, namun dia tidak marah dan tidak pula membenci penghina Rasulullah SAW, maka patut diragukan dan dipertanyakan keislamannya. Apalagi sampai membelanya. Ini jelas perilaku orang munafik,” ungkap dia.