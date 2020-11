Via Vallen Syuting Ulang Video Klip, Setelah Dituduh Tiru Adegan Video Artis Korea

Penyanyi dangdut Via Vallen.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Via Vallen kembali syuting video klip 'Kasih Dengarkanlah Aku'.

Hal tersebut dillakukannya usai ramai-ramai dihujat dan dituduh plagiat lagu Above The Time' milik artis Korea, IU.

Via Vallen menyampaikan hal ini pada Rossa saat live Instagram, kamis (29/10/2020).

"Lagi syuting video klip. Kan kemarin di take down jadi sekarang syuting ulang lagi," kata Via Vallen dikutip Grid.ID, Sabtu (31/10/2020).

Via tak masalah bahwa video klipnya ditarik. Ia malah menjadikan kasus plagiarisme yang menjeratnya sebagai pengalaman.

"Iya nggak apa-apa," ujarnya.

Perempuan berusia 30 tahun ini kemudian bercerita mengapa ia bisa bekerja sama dengan Dirga Dadali dalam proyek anyarnya.

"Jadi kebetulan lagu yang mas Dirga request ke produser duet sama Via Vallen. Produser ajakin aku duet sama Dirga Dadali," ungkapnya.

Via tak berpikir panjang dengan tawaran tersebut.

Sangat senang dengan materinya, ia bahkan tak butuh waktu lama menyelesaikan video klip tersebutnya.