Pilpres Amerika Serikat: Joe Biden Unggul Sementara dengan Perolehan 209, Donald Trump Kalah Jauh

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Calon presiden petahana Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden masih 'bergulat' dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) memperebutkan kursi kuasa di Gedung Putih.

Melansir AFP, Rabu (4/11/2020), sejauh ini, Biden unggul 209 suara elektoral dan Trump 116, karena Nebraska membagi suara elektoralnya berdasarkan distrik kongres.

Hasil pertama mengalir masuk, media AS memproyeksikan kemenangan untuk Trump sejauh ini di 17 negara bagian termasuk Indiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma dan Tennessee, semua negara bagian yang juga dia menangkan pada 2016 lalu.

Biden telah merebut 16 negara bagian termasuk negara bagian asalnya, Delaware dan 'bonus' di California juga New York serta Washington DC, ibu kota AS.

Seperti halnya Trump, sejauh ini semua negara bagian yang dimenangkan Biden dimenangkan oleh Demokrat Hillary Clinton pada 2016 silam.

Kandidat dinyatakan lolos apabila mencapai angka 270.

Berikut ini adalah daftar negara bagian yang dimenangkan oleh masing-masing kandidat dan jumlah suara elektoral yang sesuai, berdasarkan proyeksi media AS termasuk CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC, CBS dan the New York Times.

TRUMP (116)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Indiana (11)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Nebraska (5) *

Dakota Utara (3)

Oklahoma (7)

Carolina Selatan (9)

Dakota Selatan (3)

Tennessee (11)

Utah (6)

Virginia Barat (5)

Wyoming (3)

BIDEN (209)

California (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Distrik Columbia (3)

Illinois (20)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New Hampshire (4)

New Jersey (14)

Meksiko Baru (5)

New York (29)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginia (13)

Washington (12)

* Nebraska membagi lima suara elektoralnya - dua pemilih ditetapkan berdasarkan pluralitas suara di negara bagian itu, dan tiga lainnya diberikan berdasarkan distrik kongres. Biden setidaknya bisa mendapat satu dari suara ini.

