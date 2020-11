Joe Biden Tinggal Tunggu Negara Bagian Nevada Menuju Gedung Putih, Raih 264 Suara Elektoral

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemilihan presiden AS 2020 tinggal menunggu hitungan jam untuk menentukan Presiden AS ke 46.

Sampai Rabu (4/11/2020) malam waktu AS atau Kamis (5/11/2020) pagi, calon presiden AS dari Partai Demokrat meraih 264 suara elektoral atau hanya membutuhkan 6 suara lagi.

Kemenangan Joe Biden tampaknya semakin cepat, karena hanya menunggu penghitungan suara Nevada.

Jika Nevada berhasil dimenangkan Joe Biden, maka dia menjadi Presiden AS ke 46.

Sedangkan Donald Trump baru memperoleh 214 suara elektoral atau butuh 56 suara lagi.

Baca juga: Kemenangan Joe Biden Semakin Cepat, Kekalahan Donald Trump Semakin Dekat

Kantor berita AS, The Associated Press (AP) belum menyebut pemenang pemilihan presiden karena belum ada kandidat yang mendapatkan 270 suara elektoral.

Untuk menjadi mayoritas dari 538 suara yang akan diperebutkan untuk mengklaim kemenangan.

Surat suara sedang dihitung di negara bagian utama, termasuk Georgia dan Pennsylvania.

Tetapi tidak menghentikan Trump dari secara salah sebelum waktunya menyatakan kemenangan sambil membuat klaim penipuan yang tidak berdasar atas surat suara yang diberikan secara legal.

Dalam sambutannya pada Rabu (4/11/2020), Biden berkata:

"Saya di sini bukan untuk menyatakan bahwa kami telah menang, tetapi saya di sini untuk melaporkan, ketika penghitungan selesai, kami yakin kami akan menjadi pemenang."