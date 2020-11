Joe Biden Diproyeksikan Menang Atas Donald Trump, 'Selamat Datang Presiden AS yang Baru'

Dengan proyeksi hasil akhir ini, calon presiden (capres) dari Partai Demokrat Joe Biden menjadi calon presiden terpilih AS hasil akhir Pilpres AS 2020.



SERAMBINEWS.COM - Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden diproyeksikan unggul atas rivalnya Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat 2020.

Kemenangan Joe Biden ini akan menjadi akhir dari ketidakpastian yang terjadi selama tiga hari ke belakang.

Meski belum resmi, berdasarkan proyeksi dari Decision Desk HQ yang berkeyakinan 99 persen untuk hitungannya.

Dengan proyeksi hasil akhir ini, calon presiden (capres) dari Partai Demokrat Joe Biden menjadi calon presiden terpilih AS hasil akhir Pilpres AS 2020.

Mantan Wakil Presiden era Barack Obama itu telah mengalahkan lawannya petahana Donald Trump sekaligus menyudahi empat tahun kepresidenan taipan real estat itu.

Kemenangan Biden dipastikan pada Jumat (6/11/2020) pukul 9:30 pagi waktu bagian timur AS.

Decision Desk HQ memproyeksikan kemenangan Biden di negara bagian Pennsylvania yang memberikannya 273 electoral votes. Diperlukan minimal 270 electoral votes untuk memenangkan Pilpres AS.

Associated Press belum memproyeksikan kemenangan Biden walau hampir dipastikan tinggal menunggu waktu.

Proyeksi Associated Press akan memberikan 284 electoral votes kepada Biden ditambah dengan negara bagian Arizona.