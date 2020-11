Efek Pilpres AS, Harga Emas Kembali Naik, Ini Prediksi Selanjutnya

SERAMBINEWS.COM - Pergerakan aset safe haven seperti emas menanjak saat hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) menunjukkan Joe Biden menang atas calon petahana, Donald Trump.

Tren tersebut diprediksi masih akan berlanjut dan bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan aksi beli.

Mengutip Bloomberg, pada perdagangan Senin (9/11/2020), harga emas spot di pasar commodity exchange (Comex) tercatat naik 0,37% ke level US$ 1.958 per ons troi.

Business Manager Indosukses Futures Suluh Adil Wicaksono menyebutkan, kemenangan Biden membuat pasar saham menanjak dan diikuti oleh harga emas spot.

"Kenaikan harga emas dipicu pelemahan dollar AS yang masih berlanjut pasca pilpres AS, dimana indeks dollar AS terpantau kisaran US$ 92," kata Suluh kepada Kontan.co.id, Senin (9/11/2020).

Meskipun begitu, Suluh menilai, kemenangan Biden masih akan menunggu proses pengesahan, khususnya saat pelantikan pada Januari 2021 mendatang.

Suluh melihat, pasar masih merespons positif kemenangan Biden dan mendorong harga emas spot naik.

Tidak seperti biasa, harga emas justru mampu naik saat daya tarik aset risk on juga tengah menanjak.

Menurut Suluh, dalam beberapa bulan terakhir, pergerakan harga emas dengan aset berisiko seperti saham cenderung beriringan.

