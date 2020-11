Donald Trump Pecat Menteri Pertahanan AS, Ketua DPR Tuduh Trump Menabur Kekacauan

SERAMBINEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat Menteri Pertahanan AS Mark Esper melalui Twitter pada hari Senin (9/11/2020).

Keputusan itu diambil kurang dari seminggu setelah pemilihan.

Pemecatan itu dilakukan berbulan-bulan setelah perselisihan publik mengenai penempatan pasukan AS di tanah Amerika untuk memadamkan protes.

"Mark Esper telah diberhentikan," tulis Tuan Trump. "Saya ingin berterima kasih atas jasanya."

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Kepala staf Gedung Putih Mark Meadows menelepon Esper pada hari Senin sesaat sebelum tweet presiden untuk memberi tahu dia bahwa dia dipecat, seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada CBS News.

Trump mengatakan di Twitter bahwa dia akan menempatkan Christopher Miller, kepala Pusat Kontra Terorisme Nasional, sebagai penjabat Menteri Pertahanan yang baru, yang akan segera berlaku.

Miller terlihat memasuki Pentagon Senin sore.