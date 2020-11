Hadirkan Pemateri 8 Negara, USM Diskusikan Tantangan dan Peluang di Masa Covid-19

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Universitas Serambi Mekkah (USM) kembali akan menggelar kegiatan internasional di tahun 2020 ini dengan menghadirkan pemateri dari 8 negara.

Kegiatan bertajuk International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) merupakan even akademik berskala global untuk tahun ke 3 dan akan berlangsung pada tanggal 17-18 Desember 2020 mendatang.

Pada tahun 2020 ini, tema yang diangkat adalah Opportunities and Challenges for Sustainable Learning, Research and Community Service in Covid-19 Pandemic Constraints’.

Demikian pentingnya kegiatan ini, maka USM menghadirkan para ilmuan dari 3 benua (Asia, Afrika, dan Amerika) terdampak Covid-19, dan dari lintas disiplin.

Diharapkan para pakar internasional tersebut memberikan pencerahan dan gagasan keberlanjutan di bidang mereka masing-masing, khususnya terkait pembelajaran, riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor Universitas Serambi Mekkah, Dr. Teuku Abdurrahman, SH, SpN, mengucapkan terima kasih kepada para pemateri ICMR ke 3 ini atas kediaan mereka.

Di samping itu, pemegang tampuk tertinggi Civitas Akademika USM tersebut juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh untuk kelancaran ICMR 2020 ini.

"Tentu tidak mudah menghimpun para narasumber dari berbagai negara dalam satu wadah ilmiah layaknya ICMR kita di satu sisi. Di sisi lain melalui kegiatan-kegiatan akademik berskala internasional seperti ini akan memberi jalan kepada kita semua dan USM khususnya bersanding dengan universitas-universitas lain di Dunia," kata Dr. Teuku Abdurrahman melalui Wakil Rektor 1, Ir. Teuku Makmur, M.Si.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM, Muslem Daud, M.Ed, Ph.D. menjelaskan, bahwa ilmuwan yang akan menjadi Keynote Speaker dalam ICMR ini merupakan pakar akan saling berbagi ilmu dan pengalaman serta sudut pandang di negara mereka masing-masing menjawab tantangan dan juga peluang di masa Covid-19.