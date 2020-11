Harga TBS Sawit di Subulussalam Mulai Dekati Harga yang Ditetapkan Pemerintah

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Para petani kelapa sawit di Kota Subulussalam hingga ini masih bisa berlega hati lantaran kondisi harga Tandan Buah Segar (TBS) tetap stabil.

Bahkan berdasarkan informasi terkini dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kota Subulussalam, Subangun Berutu kepada Serambinews.com, Kamis (19/11/2020) harga TBS di sana mendekati yang dtetapkan pemerintah.

Berdasarkan daftar harga TBS untuk wilayah pantai barat selatan Aceh termasuk Kota Subulussalam sebagaimana ditetapkan pemerintah 11 November lalu berkisar Rp 1.814 per kilogram.

Harga tersebut berlaku terhadap tanaman kelapa sawit berusia 9 tahun sedangkan untuk umur 10-20 dipatok Rp 1.862 per kilogram.

Sementara harga TBS yang diposting pada salah satu Pabrik Minyak Kelapa Sawit mencapai Rp 1.775 per kilogram.

Harga ini di level pabrik dan berlaku di PMKS Samudera Sawit Nabati Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat.

Menurut Subangun, sejauh ini belum ada perubahan drastic terkait harga TBS kelapa sawit di Kota Sada Kata tersebut.

Kondisi ini dinilai sangat membantu petani kelapa sawit di tengah gempuran ekonomi selama masa pandemic.

Subangun pun mengupdate harga TBS di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di Kota Subulussalam per tanggal 27 Oktober 2020 lalu.

Dikatakan, di PMKS PT Samudera Sawit Nabati (SSN) masih memberi harga Rp 1.690 per kilogram alias tetab bertahan. Tapi terkini harga tersebut naik Rp 60 per kilogram atau menjadi Rp 1.775

Sementara di tiga PMKS lainnya mengalami kenaikan Rp 20 per kilogram. Ketiga PMKS yang menaikkan harga tersebut masing-masing PT Bangun Sempurna Lestari, Bumidaya Agrotamas Abadi dan Global Sawit Semesta.

Di PT BSL harga TBS per kilogram Rp 1.770. Kemudian di BDA Rp 1.710 per kilogram serta di PTMKS PT GSS membeli TBS seharga Rp 1.800 per kilogram.

Di sisi lain, Subangun menyampaikan jika harga Crude Palm Oil atau minyak mentah CPO masih sangat berfluktuasi.

Dikatakan, pada tanggal 27 Oktober lalu, harga CPO Rp 9.760 per kilogram. Lalu tanggal 30 Oktober menjadi Rp 9.878 serta pada 2 November menjadi Rp 9.526 per kilogram. Harga itu untuk KPBN Belawan Sumut.(*)

