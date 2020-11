VIRAL Hamil di Usia 16 Tahun, Ibu Muda Sempat Berpikir akan Ditinggalkan Semua Teman, Tapi

SERAMBINEWS.COM - Seorang pengguna TikTok membagikan ketika ia mengandung anak pada usia 16 tahun dan sempat berpikir semua teman akan meninggalkannya.

Video ini diunggah oleh @tayandfam2019, Rabu (18/11/2020).

"I love you guys thank you," tulisnya pada postingan.

Sampai hari ini, Jumat (20/11/2020) videonya telah disaksikan sebanyak 4,8 juta tayangan.

Pada video pengguna TikTok turut menerangkan pengalamannya ketika hamil pada usia 16 tahun.

"Saya hamil ketika berusia 16 tahun.

"Dan saya berpikir semua teman saya akan pergi meninggalkan saya.

"Tapi," tulisnya.

Pada video yang dibagikan, memperlihatkan momen ia hamil dan selalu dikunjungi oleh teman-teman.

Temannya turut memberikan penguatan padanya agar bisa menjalani kehidupan seperti biasa.