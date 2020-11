Annisa Pohan Ulang Tahun ke-39, Kenang Kelahirannya di Boston, Begini Ceritanya

Annisa lahir di Boston, di tengah-tengah sang ayah yang disibukkan dengan ujian hingga usia kakak yang kala itu masih berusia 2 tahun.

SERAMBINEWS.COM - Annisa Pohan genap berusia 39 tahun pada 20 November 2020 lalu.

Ibu dari Almira Yudhoyono ini merayakan ulang tahunnya secara sedeharna bersama orangtua, suami dan putrinya.

Ia pun merasa bersyukur dikelilingi orang-orang baik di sekitarnya.

Pada ulang tahunnya kali ini, istri Agus Harimurti Yudhoyono ini juga kembali mengenang perjuangan sang ibu yang melahirkannya.

Annisa lahir di Boston, di tengah-tengah sang ayah yang disibukkan dengan ujian hingga usia kakak yang kala itu masih berusia 2 tahun.

Begini cerita lengkap Annisa tentang hari kelahirannya:

Many happy faces of me with my 2 precious.

Terima kasih Papy @agusyudhoyono dan Kakak @almirayudhoyono yang sudah membuat acara sederhana di hari lahir mommy.

