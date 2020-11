Universitas Samudra Langsa Gelar Konferensi Internasional dengan Topik ICSTMS

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Universitas Samudra untuk kali kedua, Rabu (25/11/2020) melangsungkan konferensi internasional dengan mengusung topik International Conference on Science, Technology, and Modern Society (ICSTMS) secara virtual.

Ketua pelaksana, Teuku Muhammad Ridha Al Auwal SPd MApp Ling, mengatakan, sebelumnya kegiatan ICSTMS telah pernah dilakukan Oleh Universitas Samudra Langsa ini secara luring pada tahun 2017.

Namun pada tahun ini dilakukan dengan cara berbeda yaitu secara daring, dalam rangka menerapkan protokol kesehatan yaitu untuk tidak menciptakan keramaian.

Kegiatan 2nd ICSTMS menghadirkan para keynote speaker luar biasa dari dalam dan luar negeri, yaitu Associate Professor Robert Amery dari University of Adelaide, Dr Eng Agus Setiawan MSi.

Lalu, dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dr Hwai Chyuan Ong dari University of Technology Sydney, Prof Dr Azrul Azlan Hamzah dari University Kebangsaan Malaysia, dan Prof Ir Achmad Djunaedi MURP PhD dari Universitas Gadjah Mada.

Sementara jumlah peserta yang hadir mengikuti Kegiatan 2nd ICSTMS sebanyak 357 orang se-Indonesia, dan berlangsung selama 2 hari tanggal 25-26 November.

Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui Youtube, dengan mengusung tema “Reinventing/Refocusing Science and Technology to Restore the Life of Modern Society amid the COVID 19 Pandemic”.

Dengan tema tersebut scope yang dibuka juga sangat luas meliputi Engineering, Urban dan Architecture, Science, Social Humanities, and Mathematics and science education.

Menurut Teuku Muhammad Ridha, acara international conference ini merupakan seminar International kedua yang dilaksanakan oleh Universitas Samudra dan kali pertama mengundang pembicara lintas negara.

"Kegiatan ini sangat penting sebagai sarana tukar pikiran sesama peneliti dan praktisi multidisiplin dalam merespon pandemi covid-19," imbuhnya.(*)

