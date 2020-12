5 Sumber Makanan yang Tinggi Vitamin E, Ini Manfaatnya untuk Ibu Hamil

Kekurangan vitamin E pada ibu hamil bisa menyebabkan komplikasi seperti cedera endotel pembuluh darah, penuaan dini pada plasenta & kelahiran prematur

SERAMBINEWS.COM - Vitamin E adalah mikronutrien penting selama kehamilan yang membantu kesehatan ibu dan perkembangan janin.

Vitamin E ini adalah antioksidan yang larut dalam lemak dengan peran penting dalam peningkatan kekebalan dan mencegah gangguan inflamasi.

Vitamin E disarankan oleh para ahli dalam jumlah yang disarankan karena asupan yang tinggi dan rendah dapat menyebabkan masalah bagi ibu dan janin.

Kekurangan vitamin E pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi seperti cedera endotel pembuluh darah, penuaan dini pada plasenta, kelahiran prematur, aborsi dan tekanan darah tinggi.

Selain itu, vitamin E juga memainkan peran penting dalam mencegah efek embriotoksik diabetes dan alkohol.

Asupan vitamin E yang tinggi juga dapat menyebabkan gangguan fungsi dan penyerapan banyak vitamin larut lemak lainnya.

Hubungan antara asupan vitamin E yang tinggi dan risiko cacat jantung bawaan juga ditetapkan dalam banyak penelitian.

Tunjangan harian yang dianjurkan (AKG) vitamin E untuk ibu hamil adalah 770 mikrogram per hari, dengan dosis minimum 370 mikrogram per hari dan dosis maksimum 3.000 mikrogram per hari.

Melansir dari Boldsky, Senin (30/11/2020), berikut daftar makanan yang bisa menjadi sumber makanan yang baik untuk vitamin E.