Abaikan Aturan Covid-19 di TikTok, Seorang Perawat AS Dirumahkan

Ashley Grames, perawat Rumah Sakit Salem Health, Oregon, AS.

The New York Times

SERAMBINEWS.COM, OREGON - Seorang perawat Oregon AS telah dirumahkan setelah memposting video di media sosial yang menunjukkan melanggar aturan Covid-19.

Dalam video yang diunggah pada Jumat (27/11/2020) ke TikTok , perawat, yang diidentifikasi oleh pejabat rumah sakit Salem Health bernama Ashley Grames tidak memakai masker di depan umum.

Dilansir The New York Times, Minggu (29/11/2020), dia terus bepergian dan mengizinkan anak-anaknya untuk bermain bersama.

Kiriman asli Grames, di akunnya @ loveiskind05, telah dihapus, tetapi "duet" yang direkam oleh pengguna lain menyertakan cuplikan aslinya.

Video menunjukkan perawat mengejek respon rekan kerjanya padanya kurangnya tindakan pencegahan Covid-19 melalui bibir-dub dari Dr Seuss The Grinch dari 'How the Grinch Stole Natal.'

Baca juga: Gelar Pahlawan Kemanusiaan Untuk Ahmad Nizar, Perawat yang Meninggal Karena Suspek Covid-19

Video tersebut memicu kontroversi dan kecaman di masyarakat.

Marion County memiliki salah satu jumlah kasus tertinggi di Oregon.

Rumah Sakit Salem berada di daftar tempat kerja Otoritas Kesehatan Oregon dengan jumlah kasus terkait karyawan tertinggi sejak Mei.

'Ini menakutkan' kata Dokter St. Louis mensimulasikan apa yang dilihat pasien Covid-19 'di akhir hidup mereka' dalam video Twitter.

Menurut laporan mingguan terbaru negara bagian, Rumah Sakit Salem memiliki jumlah karyawan tertinggi dari rumah sakit manapun di negara bagian.