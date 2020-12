Unsyiah Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini Pesan Rektor

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, mengajak keluarga besar untuk mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Dengan mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW, baik karakternya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti. Karena tidak ada satu orangpun di dunia yang pantas dijadikan contoh sempurna, selain baginda Muhammad SAW.

“Semoga Allah menolong kita untuk punya cukup waktu, untuk mampu, dan untuk mau mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah SAW, sehingga kita berkesempatan untuk bersama baginda di dalam surga Allah di hari kemudian, amiiin," ujar Rektor Unsyiah, Samsul Rizal dalam sambutan tertulisnya pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah di Gedung ACC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala Darussalam, Kamis (3/11/2020).

Kegiatan yang bertema "Kita tingkatkan semangat kebersamaan. Penceramah Prof Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA.

Dikatakan Samsul Rizal, tidaklah mengherankan kemudian jika seorang astrofisikawan non muslim asal Amerika, Michael Hart, pada tahun 1978 menuliskan di dalam bukunya “100, A Ranking of The Most Influential Persons in History”, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang paling kuat dan paling banyak pengaruhnya di seluruh dunia.

Meskipun buku ini direvisi kembali tahun 1992, namun posisi teratas tetap tidak berubah, tetap atas nama Muhammad SAW.

Tanpa ingin menafikan takdir Allah bahwa semua yang terjadi adalah karena kehendak-Nya, kemajuan Islam secara sebab akibat tentu saja terhubung dengan ketokohan dan suri tauladan yang ditampilkan oleh sosok nabinya yang mulia, Muhammad SAW.

Berbagai penelitian kemudian membuktikan bahwa disaat pengaruh agama-agama yang dibawa oleh tokoh-tokoh lain sedang menurun drastis, dan bahkan semakin banyak orang-orang yang berpaham agnostic atau atheis, Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, justru berkembang luar biasa.

Penganut agama ini semakin bertambah seiring waktu, meskipun berbagai isu dikembangkan untuk memfitnahnya.

Lembaga riset asal Amerika Serikat, Pew Research Center (PRC) bahkan memprediksi, bahwa dalam 30 tahun ke depan, Islam akan menjadi agama terbesar di benua Amerika dan benua Eropa. Islam bahkan diproyeksikan akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075.

Bagaimanapun, jika kita mendengar testimoni para muallaf yang telah memilih Islam sebagai agamanya, banyak diantara mereka yang mengungkapkan kekecewaannya, karena ternyata sebagian besar orang Islam justru tidak mengamalkan apa yang dituliskan oleh al-quran, sehingga citra Islam di luar negeri identik dengan bodoh, kotor, jorok, semena-mena terhadap wanita, teroris, dan terbelakang.

Seorang ulama mesir, Syech Muhammad Abduh, bahkan mengungkapkan kekecewaannya melalui pernyataan, “Di prancis aku tidak melihat muslim, tapi aku menemukan Islam, sementara di negaraku, aku melihat muslim, tapi tidak terlihat Islam,"ujarnya.

Acara itu dihadiri, Penasehat IKA, Drs Sulaiman Abda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PA, H Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, civitas Akademika Universitas Syiah Kuala, Forkompimda, Anggota DPR Aceh dari Partai Golkar, Anshari dan pejabat lainnya.(*)

