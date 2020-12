Google Doodle Hari Ini Rayakan Noken Papua, Tas Tradisonal Asli Bumi Cendrawasih yang Diakui Dunia

SERAMBINEWS.COM – Laman utama mesin pencarian Google menjadikan Noken Papua sebagai Doodle hari ini, Juamt (4/12/2020).

Google Doodle hari ini mengangkat tema dan merayakan warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, yakni Noken Papua.

Noken Papua adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari kulit kayu pohon biyik.

Uniknya pohon tersebut tumbuh alami di hutan sekitar Danau Ayamaru Papua Barat dan tidak dibudidayakan.

Masyarakat Papua biasanya menggunakan Noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar.

Seorang pengrajin noken Papua sedang menunjukan hasil kerajinan tangannya (balitbangda.papuabaratprov.go.id)

Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, Noken ini di daftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

Pada 4 Desember 2012, Noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda oleh UNESCO.

Noken digolongkan dalam kategori 'in Need of Urgent Safeguarding' atau warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak.

Noken bukan hanya sekadar tas untuk membawa barang, namun banyak nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang Papua kepada generasi sekarang melalui Noken.

Di Papua, kemahiran seorang perempuan merajut Noken dianggap sebagai tanda kedewasaan.