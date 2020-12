Pupuk Bersubsidi di Abdya Dijual di Atas Harga Eceran Tertinggi, Begini Tindakan Komisi Pengawasan

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska, SP-36, ZA, Urea dan Petroganik, dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di kios-kios pengecer resmi kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Hal itu merupakan temuan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Abdya, setelah melakukan pengecekan ke kios-kios pengecer resmi di kecamatan-kecamatan selama dua hari terakhir.

“Kita segera duduk rapat dengan Distanpan membahas hal itu, hasilnya kita surati distributor dan kios pengecer resmi pupuk bersubsidi di sembilan kecamatan,” kata Wakil Ketua I Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Abdya, Jamaluddin Spd dihubungi Serambinews.com, Jumat (4/12/2020).

Plt Asisten Pembangunan dan Kesra Abdya itu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Janurai 2020, harga pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi untuk jenis NPK Phonska Rp 2.300 per kilogram (kg) dan 115.000 per sak isi 50 kg.

Jenis Urea Rp 1.800 per kg dan Rp 90.000 per sak isi 50 kg, ZA Rp 1.400 per kg dan Rp 70.000 per sak isi 50 kg, SP-36 Rp 2.000 per kg dan 100.000 per sak isi 50 kg dan Petroganik Rp 500 per kg dan Rp 20.000 per kg isi 40 kg.

Sementara hasil pengecekan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di kios-kios pengecer resmi untuk jenis NPK Phonska dijual Rp 125 ribu per sak dari HET Rp 115 ribu per sak.

Jenis Urea dijual antara antara Rp 105 ribu sampai Rp 110 ribu per sak dari HET Rp 90 ribu per sak.

Jenis ZA dijual antara Rp 75 sampai Rp 80 ribu per sak dari HET Rp 70 ribu persak, dan jenis Petroganik dijual Rp 25 ribu per sak dari HET Rp 20 ribu per sak.

