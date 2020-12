Fitur Baru di WhatsApp, Sekarang Wallpaper Chat Bisa Dibikin Berbeda Tiap Kontak, Begini Caranya

SERAMBINEWS.COM - Pembaruan diberikan WhatsApp, wallpaper di chat di tiap kontak bisa berbeda.

Biasanya, pengguna hanya bisa mengganti latar obrolan di WhatsApp dengan satu gambar saja untuk seluruh kontak.

Namun kini berbeda, Anda bisa mengunggah gambar yang berbeda untuk tiap obrolan dengan kontak berbeda.

Update tersebut juga termasuk untuk obrolan grup.

Selain itu, pengguna juga bisa mengatur warna dan mengkreasikan gambar terlebih dahulu sebelum wallpaper tersebut digunakan.

Melansir The Next Web via KompasTekno, fitur ini juga menawarkan pilihan sejumlah wallpaper baru dengan warna cerah, warna gelap, opsi wallpaper custom, dan varian warna solid.

()Ilustrasi tampilan wallpaper di kolom chat aplikasi WhatsApp (The Next Web)

Tak hanya itu, pengguna juga bisa membedakan wallpaper untuk tema gelap dan terang.

Fitur baru ii juga bisa bersinkronasi dengan pengaturan mode di ponsel.

Dengan begitu, jika pengguna mengaktifkan mode gelap, maka wallpaper WhatsApp juga akan beralih ke mode gelap.

Begitu juga sebaliknya.

Apabila ingin kembali menggunakan wallpaper lama, pengguna bisa memilih gambar sebelumnya yang berada di kolom Wallpaper Archive (arsip).