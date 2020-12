Dulu Dijadikan Orang Kepercayaan, Prabowo Subianto Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

SERAMBINEWS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto marah besar dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang selama ini menjadi orang kepercayaannya.

Kasus korupsi benih lobster yang menyeret Edhy membuat amarah Prabowo meledak.

Hal itu diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah konferensi pers yang sedianya bertujuan mengkarifikasi bahwa perusahaan Hashim tak mendapat izin ekspor dari Edhy.

Namun dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu kafe di Jakarta Utara itu, Hashim justru blak-blakan menceritakan kemarahan kakaknya kepada Edhy Prabowo yang merupakan eks ajudan pribadi sekaligus orang kepercayaan Prabowo.

Saking murkanya kepada Edhy, Prabowo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan itu sebagai anak yang ia pungut dari selokan namun kini mengkhianatinya.

“Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati,” ungkap Hashim sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (4/12/2020).

"I picked him up from the gutter, and this is what he does to me (saya memungutnya dari selokan, dan sekarang ini yang dia (Edhy Prabowo) lakukan kepada saya)."

Tutur Hashim menirukan ucapan Prabowo saat menyatakan kemarahannya kepada Edhy.

()Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Orang kepercayaan Prabowo

Kemarahan Prabowo kepada Edhy Prabowo bukan tanpa alasan.