Pasutri Dengar Suara Aneh di Atap Rumah, Terkejut saat Melihat Ada yang Merangkak di Jendela

SERAMBINEWS.COM - Peta Norton dan istrinya berbagai pengalaman 'mencekam' melalui sebuah grup Facebook.

Cerita yang diposting pasangan asal Australia ini menjadi perhatian banyak orang.

Melansir Eva.vn, kejadian berlangsung pada 27 November 2020 lalu di Australia.

()Pasangan suami istri terkejut dengar suara aneh di rumah, lalu lihat ada makluk merangkak di jendela (Eva.vn)

Peta Norton dan istrinya sedang menikmati makan malam di rumah mereka di New South Wales, Australia.

Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari luar.

Mereka pun sontak melihat ke jendela, dan betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka lihat.

Ternyata suara bising itu berasal dari seekor ular sepanjang 3 meter.

Ular itu merangkak dari lubang di atap mereka menuju jendela.

Baca juga: Gen Kelainan Darah Bawaan Serang Orang Kulit Hitam, Sudah Berhasil Disembuhkan

Baca juga: Bocah 7 Tahun Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Dipukul Pakai Gantungan Baju

Sebuah gambar menunjukkan ular piton panjang bergelantungan di depan jendela kemudian diunggah ke grup Facebook '30 Days Wild'.

Hear strange noises on the roof, the couple rushed & # 34; died standing for the immediate sight - 1