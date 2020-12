Intip! Potret Mesra Titi Kamal Rayakan Ultah ke-39 Bersama Christian Sugiono, Usia 18 Tahun Pacaran

Dirayakan di Plataran Borobudur Resort & Spa, Magelang, Jawa Tengah, Titi Kamal mendapat jamuan khusus dan rangkaian bunga.

SERAMBINEWS.COM - Aktris cantik Titi Kamal genap berusia 39 tahun pada Senin ini, 7 Desember 2020.

Sebentar lagi kepala 4, namun penampilan Titi Kamal hingga kini tetap awet muda.

Di usianya 39 tahun, Titi Kamal berbahagia memiliki keluarga yang harmonis dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki Arjuna Zayan Sugiono dan Kai Attar Sugiono.

Titi Kamal mendapat kejutan spesial di hari ulang tahunnya.

Dirayakan di Plataran Borobudur Resort & Spa, Magelang, Jawa Tengah, Titi Kamal mendapat jamuan khusus dan rangkaian bunga.

Sang suami memberikan ucapan manis untuk Titi, yang telah menemaninya sejak usia 18 tahun.

"Happy birthday my dear partner in everything!," tulis Christian.

Titi mengaku perayaan ulang tahunnya kali ini adalah pagi terindah jelang pergantian tahun.

"Pagi paling indah di penghujung tahun 2020.