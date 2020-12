Aceh Masih Berstatus Zona Oranye Covid-19, Pasien Sembuh Tambah 37 Orang

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nasional kembali merilis zonasi risiko daerah Covid-19 mingguan berdasarkan data per 13 Desember 2020.

Dari data tersebut, Aceh masih zona oranye, seperti dua minggu lalu. Semua kabupaten/kota di Aceh memiliki risiko sedang kenaikan kasus Covid-19. Sementara 37 orang dilaporkan sembuh.

Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani atau SAG kepada Serambinews.com, Selasa (15/12/2020).

“Meski semua kabupaten dan kota di Aceh merupakan zona oranye atau zona risiko sedang kenaikan kasus Covid-19, namun memiliki varian nilai skoring yang berbeda-beda," kata SAG.

Ia menjelaskan, bila membandingkan perolehan nilai skor dwimingguan (6 Desember vs 13 Desember 2020), masing-masing kabupaten/kota ada yang nilai skornya meningkat meski beberapa digit, ada yang tetap, dan bahkan ada yang nilai skor-nya menurun.

Sembilan kabupaten/kota yang nilai skor-nya meningkat beberapa digit meliputi Aceh Tenggara (2,34 vs 2,39), Aceh Timur (2,28 vs 2,33), Aceh Barat (2,12 vs 2,17), Simeulue (2,21 vs 2,29), Aceh Singkil (1,81 vs 2,08), Bireuen (2,23 vs 2,28), Benar Meriah (2,07 vs 2,13), Kota Sabang (2,16 vs 2,26), dan Kota Langsa (2,13 vs 2,17).

Kemudian, lanjut SAG, delapan kabupaten/kota nilainya tetap, meliputi Aceh Tengah (2,12 vs 2,12), Pidie (2,21 vs 2,21), Aceh Utara (2,2 vs 2,2), Aceh Jaya (2,16 vs 2,16), Aceh Tamiang (2,06 vs 2,06), Pidie Jaya (2,17 vs 2,17), Kota Banda Aceh (2,13 vs 2,13), serta Kota Lhokseumawe (2,16 vs 2,16).

Sedangkan enam kabupaten/kota yang nilai skor-nya makin menurun, yakni Aceh Selatan (2,33 vs 2,24), Aceh Besar (2,09 vs 2,02), Aceh Barat Daya (2,4 vs 2,35), Gayo Lues (2,26 vs 2,21), Nagan Raya (2,29 vs 2,19), dan Kota Subulussalam (2,1--1,86).

“Kabupaten/kota yang nilainya meningkat sedang mengarah ke zona kuning dan kita berharap yang nilai menurun tidak semakin turun hingga menjadi zona merah. Perlu kerja keras semua pihak untuk memperbaiki kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah,” tukas SAG.

Sebagaimana pernah diberitakan, Tim Pakar Satgas Covid-19 Nasional menghitung indikator berdasarkan data surveilans dan database rumah sakit online Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan, diberikan skoring dan pembobotan lalu dijumlahkan.

Hasil perhitungan dikategorisasikan menjadi empat zona risiko; zona risiko tinggi (merah): 0 – 1,80, zona risiko sedang (oranye): 1,81 – 2,40, zona risiko rendah (kuning): 2,41 – 3,0, dan zona tidak ada kasus (hijau): tidak tercatat kasus Covid-19 positif atau tidak ada penambahan kasus (konfirmasi) baru dalam empat minggu terakhir, dan angka kesembuhan 100%.

“Data hasil skoring dan pembobotan setiap kabupaten/kota di atas penting bagi Satgas Covid-19 dan segenap komponen pemerintahan dan masyarakat, sehingga dapat menakar effort yang masih diperlukan untuk meninggalkan zona oranye dan naik ke zona kuning atau zona risiko rendah Covid-19,” tutur SAG.(*)