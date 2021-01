Banjir Rendam Fangak, Sudan Selatan Berbulan-bulan, Satu Juta Orang Terancam Kelaparan

Seorang ayah dan putranya membawa sapi dari daerah banjir ke tanah yang lebih kering dengan menggunakan sampan, di daerah Old Fangak, negara bagian Jonglei, Sudan Selatan pada Rabu (25/12/2020)

SERAMBINEWS.COM OLD FANGAK - Sekitar 1 juta orang di Sudan Selatan harus mengungsi dari area banjir yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini.

Di sebidang tanah yang dikelilingi banjir di Sudan Selatan, satu keluarga harus minum dan mandi dari air yang menyapu jamban.

Air mulai naik pada Juni 2020, menghanyutkan tanaman, membanjiri jalan, dan memperburuk kelaparan dan penyakit.

Negara termuda itu harus berjuang untuk pulih dari perang saudara dan saat ini, kelaparan sudah menjadi ancaman, seperti dilansir AP, Jumat (1/1/2021).

Wartawan The Associated Press (AP) pergi ke Old Fangak, negara bagian Jonglei yang terpukul parah.

Para orang tua berbicara tentang berjalan berjam-jam di dalam air setinggi dada untuk mencari makanan dan perawatan kesehatan saat penyakit malaria dan diare menyebar.

Regina Nyakol Piny, ibu sembilan anak, kini tinggal di sekolah dasar di desa Wangchot setelah rumah mereka terendam banjir.

"Kami tidak punya makanan dan hanya mengandalkan badan kemanusiaan PBB atau mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya," katanya.

“Anak-anak saya sakit karena banjir, dan tidak ada pelayanan medis di tempat ini," ujarnya.

Dia berkata bahwa dia sangat menunggu perdamaian kembali ke negara itu, dengan keyakinan bahwa layanan medis akan mengikuti "itu bahkan akan cukup bagi kami".