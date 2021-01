Nicholas Sean Anak Ahok Jadi Calon Dokter, Banjir Ucapan Selamat, Pamer Momen Sidang Skripsi

Setelah mengenyam bangku pendidikan selama 4 tahun di perguruan tinggi, Sean pun kini menyelesaikan babak akhirnya.

SERAMBINEWS.COM - Rasa bangga dan bahagia terpancar dari raut wajah Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anak sulung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Veronica Tan, Nicholas Sean Purnama, mengumumkan kabar baik terkait pendidikan dokter yang ia tempuh.

Diketahui, Sean mengambil studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

Pada unggahan terbarunya, Sean memamerkan judul skripsi yang ia ambil.

Yakni, The Association Between the Frequency of Online Food Aplication Use and Nutritional Status among Medical University Students.

Sean juga memamerkan jas putih kebanggaannya yang tertera namanya di bagian dada kiri.

It does not matter how slowly you go, as long as you don't stop. - Confucius

P.S. I'm not endorsing the gaming laptop, but it is a life saver.