VIDEO Ariel Tatum Idap Borderline Personality Disorder, Sebabkannya Susah Jalin Hubungan Romantis

SERAMBINEWS.COM – Ariel Tatum menceritakan pengalamannya mengidap Borderline Personality Disorder (BPD).

Ariel Tatum mengatakan telah mengidap BPD sejak remaja.

Bahkan Borderline Personality Disorder ini menyebabkan dia susah memjalin hubungan romantis.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan OOTD (Obrolan Of The Day) dari Youtube Trans 7 Official yang diunggah pada (07/06).

"Jadi gampangnya BPD itu salah satu gangguan kepribadian, Bahasa Indonesia kepribadian ambang," tuturnya.

"Jadi citra dirinya kurang jelas, gampangnya ketika ABG suka labil, suka nggak tahu diri kita maunya apa," tambah Ariel Tatum.

Pelantun lagu ‘Karena Aku Tlah Denganmu’ ini pertama kali merasa ada yang salah dengan dirinya saat umur 13 tahun.

Kemudian dia memutuskan untuk mencari bantuan ke tenaga profesional.

Hingga akhirnya Ariel divonis mengidap Borderline Personality Disorder (BPD) pada usia 18 tahun.

Tapi ketahuan BPD setelah bertahun-tahun menjalankan terapi. Aku baru tahu umur 18 tahun," cerita Ariel Tatum.

Karena gangguan tersebut Ariel kerap memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri.

Mengetahui penyakitnya perlu treatment khusus, ia menjalani berbagai macam terapi untuk mencegah hal buruk terjadi padanya.

Berkaca dari pengalamannyam Ariel Tatum mengatakan jika kontrol diri sangat penting bagi pengidap BPD.

Ia pun mengatakan jika para pengidap BPD perlu benar-benar mengerti kondisinya.

