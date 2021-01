Di Tengah Pandemi Covid-19, Kinerja Bank Aceh Syariah Tumbuh Positif

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Bank Aceh Syariah sukses melewati tahun 2020 dengan capaian kinerja tetap tumbuh positif.

Hal ini dibuktikan dengan pencapaian beberapa indikator utama keuangan pada periode tutup buku 31 Desember 2020 dengan membukukan raihan Laba Rp 420 miliar dan total aset Rp 25,6 triliun.

Disamping itu pada periode 2020 Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 15,3 triliun dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 21,6 triliun. (data unaudited Desember 2020)

Atas dukungan dan kepercayaan masyarakat dan nasabah, sepanjang tahun tersebut Bank Aceh Syariah juga mendapatkan beberapa apresiasi penghargaan dari kinerja lembaga diantaranya, pertama, Penghargaan Serambi Award 2020 “Bank Pelopor Ekonomi Syariah” diserahkan oleh Serambi Indonesia, di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Jumat (28/2/2020).

Kedua, Penghargaan Info Bank Award 2020 “The Best Bank in Mortgage Year 2019” oleh Info Bank di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ketiga, Piagam Penghargaan Sebagai Wajib Pajak dengan Pembayaran Pajak Besar dalam Bidang Jasa Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2019 diserahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Aceh KPP Pratama Banda Aceh, Jumat (20/3/2020).

Keempat, Penghargaan Indonesia Most Excellence Business Award 2020 Kategori Trusted Banking Sharia and Recognized in Best Service Quality of The Year 2020 diserahkan oleh Indonesia Most Excellence Business Award 2020, di Bandung, Jumat (30/10/2020).

Kelima, Penghargaan sebagai “Excellent Financial Performance of Indonesia Best BPD Award 2020, Developingleading Program for Milenial and Micro Small Enterpreneurs” oleh Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Torehan prestasi dan kinerja Bank ditengah lesunya aktifitas ekonomi daerah dan nasional skala global masih sangat menggembirakan dan kita sangat bersyukur Bank Aceh Syariah masih tetap eksis dan bertahan dalam tren yang tumbuh positif. Meski secara umum perbankan Indonesia hampir rata-rata terjadi penurunan kinerja pada berbagai sektor.

