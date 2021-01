Mahasiswi Mantan Anggota Marching Band Meninggal Terlindas Truk, Kekasih Ungkap Kehilangan

Seorang mahasiswi sekaligus mantan anggota marching band, mengalami kecelakaan hingga meregang nyawa.

Korban terlindas truk dan mengalami luka parah di bagian kepala.

Kekasih korban melalui postingan Twitter, mengungkapkan rasa kehilangannya.

Melalui akun Twitter @_tgharith, kekasih korban mengutarakan ingin selalu bersama.

Namun, takdir berkata lain, sehingga segala keinginan untuk hidup bersama tidak bisa dilakukan.

"I want to hold your hand at 80 and say we made it but it won't happen. Rest well Nur Asyikin bt Razali. Alfatihah.

"Saya ingin memegang tangan Anda pada usia 80 dan mengatakan kami berhasil tetapi itu tidak akan terjadi. Istirahatlah dengan baik Nur Asyikin bt Razali. Alfatihah," demikian tweetnya.

@_tgharith menyebut ia bersama korban bernama Nur Asyikin, menjalin hubungan jarak jauh.