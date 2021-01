All New CBR150R Hadir dengan Fitur Lebih Canggih

(Kiri-Kanan) Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya, President Director AHM, Keiichi Yasuda, Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman dan Marketing Director AHM, Mutsuo Usui memperkenalkan All New CBR150R melalui virtual launching yang dilakukan secara langsung di AHM-Safety Riding & Training Center, Deltamas, Cikarang (12/1/2021).

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru.

Performa dan handling terbaik menegaskan kekuatan sepeda motor sport sejati, fitur lebih canggih, serta hadir dengan desain beraura big bike yang menciptakan kesan agresif.

Konsep ”Total Control” yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian sepeda motor sport full fairing ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara.

All New CBR150R adalah jawaban perkembangan kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain agresif, canggih, up to date, ringan, sekaligus lincah dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.

Kelincahan model terbaru ini pun ditunjang dengan penyematan fitur terbaru assist/ slipper clutch dan inverted front suspension.

Presiden Director AHM, Keiichi Yasuda dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Sabtu (16/1/2021) mengatakan CBR150R adalah sepeda motor yang sangat nyaman.

Saat menaikinya, pengendara akan mendapat feeling kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan.

Sepeda motor ini akan menjadi pilihan terbaik untuk penggemar sepeda motor sport.

”Kami tertantang menghadirkan sepeda motor yang mampu memberi kebanggaan. Hanya dengan melihatnya, pengguna semakin yakin terhadap kecepatan dan kekuatan All New CBR150R. Berbagai fitur baru dan penyempurnaan di dalamnya sekaligus meningkatkan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yasuda.