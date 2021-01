Ribuan Penghuni Panti Jompo Meninggal Akibat Virus Corona Tak Tercatat di New York

Staf ambulans dengan pasien virus Corona di Pusat Kesehatan Cobble Hill, Brooklyn, New York, AS pada 18 April 2020

The New York Times

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Kota New York AS dikejutkan dengan banyaknya penghuni panti jompo meninggal dunia akibat virus Corona.

Sebelumnya, sempat mengecilkan jumlah kematian Covid-19 di antara penghuni panti jompo, menurut laporan Jaksa Agung, Letitia James.

Dia mengatakan penyelidikannya mengungkapkan perbedaan dramatis antara kematian yang dilaporkan dan penghitungan resmi.

Dilansir The New York Times, Sabtu (30/1/2021), secara langsung mengkritik Gubernur New York Andrew Cuomo, yang lamban merespon pandemi.

Jika temuan ini benar, itu berarti lebih dari 13.000 kematian di panti jompo atau tertinggi di seluruh negara bagian AS.

Baca juga: UEA Dituduh Menyebarkan Virus Corona ke Luar Negeri, Seusai Turis Gelar Gaya Hidup Mewah

Penghitungan resmi dicatat oleh departemen kesehatan negara bagian saat ini mencapai 8.711 orang.

Cuomo, seorang Demokrat, telah berulang kali membela penanganannya atas panti jompo dan berpendapat negara bagian lain jauh lebih buruk.

New York, salah satu dari sedikit negara bagian yang hanya menghitung kematian panti jompo atau meninggalkan penduduk yang kemudian meninggal di rumah sakit.

Dalam laporannya, James, menemukan banyak penghuni panti jompo meninggal karena Covid-19 di rumah sakit setelah dipindahkan dari panti jompo.

Tetapi, tidak tercermin dalam nomor yang diterbitkan Departemen Kesehatan.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Novavax Berfungsi Baik, Belum Efektif ke Varian Baru Virus Corona Inggris dan Afsel