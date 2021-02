Sedang Ramai di Media Sosial, Inilah Daftar Pekerjaan Dengan Gaji Rp250 Juta Per Bulan

SERAMBINEWS.COM - Media sosial beberapa hari ini sedang diramaikan dengan gaji Rp 250 juta.

Menurut keterangan Bhima Yudhistira, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), memang ada beberapa pekerjaan dengan gaji fantastis.

Bahkan bisa mencapai Rp250 juta per bulan.

Dia melanjutkan, pekerjaan di sektor IT sampai pengacara mampu mengantongi penghasilan sampai Rp 250 juta, Minggu (14/2/2021).

Berikut adalah beberapa daftar pekerjaan dengan gaji fantastis per bulan:

1. Pengacara,

2. Pekerja di sektor IT,

3. Ahli artificial intelegent,

4. Data scientist,

5. Developer program,