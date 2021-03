Apersi Aceh Sambut Baik Kebijakan Pemerintah, Perbankan di Aceh Harus Dipacu Lagi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh menyambut baik kebijakan pemerintah.

Hal itu seiring kebijakan Bank Indonesia memberlakukan kelonggaran ketentuan uang muka kredit atau down payment (DP) menjadi 0 persen untuk pembelian rumah, selain sepeda motor dan mobil baru.

Adapun kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Gubernur BI, Perry Warsito menyampaikan stimulus untuk sektor otomotif, termasuk rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen.

Artinya konsumen dapat mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR)/ pembiayaan kepemilikan rumah (PKR) dengan DP hanya 0 persen atau tanpa uang muka.

Kebijakan itu untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi dan salah satu program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)

Afwal Winardy ST MT, Ketua Apersi Aceh kepada Serambinews.com, Selasa (2/3/2021) mengatakan menyambut baik kebijakan tersebut.

Khususnya pemberian kelonggaran untuk masyarakat untuk memiliki rumah tinggal pertama juga rumah kedua dan ketiga.

Dia menjelaskan dalam sektor properti komersil mungkin akan mudah untuk memiliki rumah tinggal.

Tetapi untuk kalangan menengah ke bawah masih ditemukan banyak kendala.