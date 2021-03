CPNS 2021 - Pendalaman Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian Pancasila

SERAMBINEWS.COM - Ada kabar terbaru mengenai pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK/P3K 2021.

Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas) kini mulai menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Untuk mempersiapkan diri mengikuti proses tes CPNS 2021.

Berikut ini pendalaman materi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian Pancasila, seperti yang dikutip pada buku All In One Diktat Superlengkap Tes ASN/CPNS yang ditulis oleh Dita Puspa dan diteribitkan PT Grasindo.

Pengertian Ideologi dan Pancasila

Ideologi merupakan kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide keyakinan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.

Ideologi secara fungsional adalah gagasan yang mengacu kepada kebaikan bersama atau yang mengacu kepada masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

Ideologi secara fungsional dibagi menjadi dua, yaitu ideologi doktoriner dan ideologi pragmatis.

Ideologi doktoriner adalah ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumus kan secara sistematis dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh fungsionaris partai atau instansi pemerintahan.