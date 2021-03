Pasien Covid-19 Meninggal Setelah Ereksi 3 Jam, Dokter Sebut Efek Samping dari Virus Corona

SERAMBINEWS.COM – Seorang pasien Covid-19 meninggal dunia setelah mengelami efek samping dari Covid-19 yang aneh.

Diketahui, pasien yang tidak disebutkan identitasnya itu menderita gejala Covid-19 aneh yang disebut priapisme atau ereksi yang tidak disengaja dan menyakitkan selama berjam-jam.

Dalam salah satu kasus paling mengejutkan terkait Covid-19, seorang pasien pria dilaporkan meninggal karena komplikasi yang disebabkan oleh virus tersebut.

Termasuk efek samping yang jarang terjadi di mana ia harus menanggung ereksi selama 3 jam yang menyakitkan.

Melansir dari World of Buzz, kasus tersebut dipublikasikan di The American Journal of Emergency Medicine.

Kewarganegaraan pria tersebut tidak diungkapkan.

Laporan itu merujuk pada data Covid-19 untuk Amerika Serikat.

Pada 1 Januari 2021, pria berusia 69 tahun dengan obesitas itu harus dirawat di IGD setelah mengalami sesak napas.

Pria itu meminum obat yang diresepkan dokter kepadanya untuk sesak napas tetapi tetap tidak membantu kondisinya.

Tentu saja, sesak napas adalah salah satu gejala Covid-19 tetapi pasien tidak pernah dites Covid-19 sebelum keadaan darurat.

