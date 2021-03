Patung Lilin Donald Trump Jadi Sasaran Tinju di Museum Texas

SERAMBINEWS.COM, TEXAS - Tidak semua orang bernostalgia dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

Pastinya tidak di San Antonio, Texas, di mana sosok dalam rupa dia sekarang disimpan setelah pengunjung Waxworks Louis Tussaud berulang kali meninju wajahnya.

The San Antonio Express, Sabtu (20/3/2021), melaporkan patung Trump telah dipindahkan ke penyimpanan setelah rusak terkena beberapa pukulan.

Seorang juru bicara museum Ripley Entertainment mengonfirmasi patung itu telah dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan untuk diperbaiki.

Baca juga: VIDEO Pendukung Donald Trump Berunjuk Rasa di Times Square Hingga Terjadi Keributan

Dia meremehkan kerusakan patung Trump tidak parah

Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Suzanne Smagala-Potts, mengatakan perusahaan memiliki sejarah panjang dalam membuat patung lilin Presiden AS.

Kemudian, dipajang di Louis Tussaud's Waxworks dan Ripley's Believe It or Not! Odditorium.

Baca juga: Trump Kembali Muncul di Hadapan Publik: Apa Kalian Rindu Padaku?

Patung lilin ini membutuhkan perbaikan, sama seperti milik selebriti Hollywood hingga tokoh politik.

"Ripley hanya menampilkan patung lilin dengan kualitas terbaik," kata pihak museum,

"Jika patung lilin rusak, kami akan memindahkan patung itu dari tampilan publik dan mengirimkannya ke tim seniman berbakat kami untuk diperbaiki," tutupnya.(*)

Baca juga: Mahkamah Agung AS Tolak Upaya Terakhir Donald Trump, Tutup Kasus Penggelapan Pajak Dirinya