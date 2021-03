Asah Kemampuan Pebulutangkis, PB PENA Perbanyak Program Latih Tanding, Turnamen Internal Digenjot

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Persatuan Bulutangkis (PB) PENA adalah klub bulutangkis yang dimotori sejumlah wartawan media cetak, online, dan elektronik berbasis di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Meski tergolong masih seumur jagung, namun PB PENA yang rutin berlatih setiap Minggu pagi dan Selasa malam itu, sudah beberapa kali menggelar turnamen internal.

Selain try in melalui turnamen internal, pengurus PB PENA kini mulai getol melakukan try out atau uji coba ke luar ‘kandang’ dengan menjajal klub-klub bulutangkis lain.

Ketua PB PENA, Iranda Novandi didampingi Sekum Saifuddin mengatakan, sudah beberapa kali klubnya beruji coba dengan klub-klub bulutangkis lain.

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu, PB PENA melakukan try out ke Indrapuri dengan menjajal ketangguhan para pebulutangkis tuan rumah.

“Yang terbaru adalah melawat ke Pidie Jaya pada Sabtu (2/3/221) kemarin. Di sana kami melawan para pebulutangkis tangguh Pijay di bawah naungan PB Pemkab Pijay asuhan Wakil Bupati Said Mulyadi,” ungkap Iranda.

Ke depan, papar wartawan Harian Analisa ini PB PENA sudah mengagendakan uji coba ke Sabang dan Kota Langsa.

“Di samping tentunya kami juga akan menggelar turnamen internal untuk memperkuat ukhuwah antar sesama anggota PB PENA,” ulasnya.

Target dari semua program uji coba tersebut, imbuh Sekum PB PENA, Saifuddin, adalah mengasah kemampuan para pebulutangkis PB PENA yang merupakan kolaborasi antara atlet muda dan usia tua.