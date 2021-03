New York Setujui Legalkan Ganja Wisata, Warga DIizinkan Tanam Sampai Tiga Pohon

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Parlemen New York AS telah menyetujui untuk melegalkan ganja pariwisata.

Sebanyak 14 negara bagian lain telah mengizinkan penduduknya membeli ganja untuk tujuan rekreasi dan bukan hanya untuk keperluan medis.

Dilansir AP, Minggu (28/3/2021), upaya New York untuk menyebarkan ganja di masa lalu telah gagal dalam beberapa tahun terakhir.

Partai Demokrat yang sekarang memegang hak veto mayoritas di Badan Legislatif negara bagian telah memprioritaskan pengesahannya tahun ini.

Bahkan, pemerintahan Gubernur Demokrat Andrew Cuomo memperkirakan legalisasi pada akhirnya dapat menghasilkan sekitar $ 350 juta per tahun bagi negara bagian itu.

“Tujuan saya dalam menjalankan undang-undang ini selalu untuk mengakhiri penegakan larangan ganja yang berbeda," katanya.

"Telah merugikan komunitas kulit berwarna di seluruh negara bagian kita,"tambahnya.

"Mendapatkan rejeki nomplok ekonomi dari legalisasi untuk membantu menyembuhkan dan memperbaiki komunitas yang sama," kata Senator Liz Krueger.

Undang-undang tersebut akan memungkinkan penjualan ganja rekreasi kepada orang dewasa di atas usia 21 tahun.,

Mengatur proses perizinan untuk pengiriman produk ganja ke pelanggan.