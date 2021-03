Kapal Ever Given yang Blokir Terusan Suez Berhasil Ditarik

SUEZ CANAL AUTHORITY / AFP

Kapal Ever Given berhasil ditarik - FOTO yang dirilis oleh Otoritas Terusan Suez pada tanggal 29 Maret 2021 menunjukkan kapal kontainer MV 'Ever Given' (dioperasikan oleh Evergreen Marine yang berbasis di Taiwan) berbendera Panama, 400 meter (1.300 kaki) dengan lebar 59 meter, menghalangi lalu lintas di jalur air Terusan Suez Mesir. Otoritas Terusan Suez Mesir mengatakan pada 29 Maret kapal kontainer Ever Given, yang telah memblokir jalur air penting selama hampir seminggu, telah berbelok ke "arah yang benar"