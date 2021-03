TNI Bantu Selamatkan dan Pulangkan 4 WNI Korban Penculikan Abu Sayyaf

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - TNI membantu penyelamatan hingga pemulangan empat Warga Negara Indonesia (WNI) korban penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf (ASG).

Tiga dari empat WNI tersebut antara lain Arizal Kasta Miran (30), Arsad Bin Dahlan (41) dan Andi Riswanto (26).

Ketiganya merupakan warga Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tengara.

Atase Pertahanan Indonesia di Manila Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud mengatakan Perwira Indonesian Liaison Officer (Pa ILO) yang bertugas sebagai Border Crossing Station Bongao, Tawi-Tawi Mayor Laut (P) Bima Nendya Rahadyaning Pamungkas segera berkoordinasi dengan Police Inteligence Unit (PIU) Province Police Station Tawi-Tawi untuk penanganan lebih lanjut usai penyelamatan tiga WNI tersebut.

Hal tersebut disampaikan Reza Reza di Kedutaan Besar RI (KBRI) Manila, Philiphina pada Senin (29/3/2021).

"Hasil pemeriksaan dan wawancara langsung Pa ILO dengan tiga WNI korban penculikan kelompok Abu Sayyaf dinyatakan dalam kondisi sehat," kata Reza dalam keterangan resmi Peninter TNI pada Senin (29/3/2021).

Dalam selang waktu tiga hari kemudian, kata Reza, ditemukan lagi satu WNI yakni Khairuldin Bin Yai Kii (15) yang juga merupakan korban penculikan ASG.

Korban ditemukan oleh aparat keamanan Philipina /Armed Forces of The Philippines (AFP), di Pulau Brgy Kalupag, Municipality Languyan, Provinsi Tawi-Tawi.

"Tentunya penyelamatan WNI tidak terlepas dari kerja sama intelijen oleh BAIS TNI dengan militer Piliphina (AFP)," kata Reza.

Keempat WNI sudah berada di KBRI Manila sejak tanggal 23 Maret 2021 lalu telah diserahkan oleh Panglima Armed Forces of the Phillippines Letjen Cirilito Sobejana dengan didampingi The Phillippines National Police (PNP) Letjen Guillermo Eleazar kepada Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Manila, Widya Rahmanto sebagai wakil Pemerintah Indonesia.